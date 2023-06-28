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Тесля Виталий Петрович

Место рождения

Диковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тесля Петр Исаакович

Мать: не указана

Диковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесля Зита Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесля Роман Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Тесля Антон Витальевич

Мать ребёнка: Тесля Зита Васильевна

Газ-Сале, Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

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