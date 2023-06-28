Тесля Виталий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тесля Петр Исаакович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тесля Зита Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: Тесля Зита Васильевна
Газ-Сале, Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ