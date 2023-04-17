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Бирюков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Бирюков Василий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Бирюков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бирюков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1769

Сын: Бирюков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Бирюков Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бирюков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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