Бирюков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Бирюков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1769
Рождение ребёнка
1774
Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бирюков Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно