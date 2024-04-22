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Жерноклеев Виктор Георгиевич

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

02.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1956

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Крещение
1956
Образование
С 01.09.1973 по 11.07.1978
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Военная служба
С 29.04.1979 по 22.05.1980
посёлок городского типа Шахтёрский, Анадырский район, Чукотский национальный округ, Магаданская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
С 04.10.1985 по 22.09.1987
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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