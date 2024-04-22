Жерноклеев Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1956
Крещение
1956
Образование
С 01.09.1973 по 11.07.1978
Военная служба
С 29.04.1979 по 22.05.1980
посёлок городского типа Шахтёрский, Анадырский район, Чукотский национальный округ, Магаданская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Военная служба
С 04.10.1985 по 22.09.1987
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.02.1999
Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно