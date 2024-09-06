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Голошубин Николай Иванович

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

03.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Голошубин Иван Александрович

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Военная награда
Неизвестно
«Орден Отечественной войны II ст.»
Военная награда
Неизвестно
медаль «За победу над Японией»
Образование
С 1934 по 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1937 по 1939
Омск, город Омск, Омская область
учился в Омском художественном техникуме у И. В. Волкова
Военная служба
С 1939 по 1951
Смерть
03.06.1981
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

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