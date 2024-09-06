Голошубин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти03.06.1981
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: Голошубин Иван Александрович
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
«Орден Отечественной войны II ст.»
Военная награда
Неизвестно
медаль «За победу над Японией»
Образование
С 1934 по 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1937 по 1939
Омск, город Омск, Омская область
учился в Омском художественном техникуме у И. В. Волкова
Военная служба
С 1939 по 1951
Смерть
03.06.1981