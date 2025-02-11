Давыдов Иван Никифоров
мужской, родился 1820, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДавыдов Никифор Петров1797 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Давыдов Никифор Петров
Мать: ?
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно