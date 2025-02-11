Давыдов Иван Никифоров 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Иван Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Давыдов Никифор Петров1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Давыдов Никифор Петров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Переведен

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

121 Семья

Смерть
Неизвестно

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