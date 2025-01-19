(Васильева) Апполинария Ивановна
женский, родилась 02.01.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецВасильев Иван ИвановичДо 1901 ст. г.р.
МатьВасильева Вера АлександровнаДо 07.10.1902 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
03.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775