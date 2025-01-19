(Васильева) Апполинария Ивановна 02.01.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Васильева) Апполинария Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 02.01.1901 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Васильев Иван ИвановичДо 1901 ст. г.р.
Мать
Васильева Вера АлександровнаДо 07.10.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1901 ст.

Отец: Васильев Иван Иванович

Мать: Васильева Вера Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Крещение
03.01.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Восприемники: Ефремовский мещанин Константин Николаев Болотов и Ефремовская мещанка девица Серафима Николаева Болотова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Смерть
Неизвестно

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