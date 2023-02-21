Поздеева (Гогина) Капиталина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гогин Иван Эрнестович
Мать: Гогина Варвара
Рождение ребёнка
05.01.1941
Сын: Поздеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поздеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабурова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Поздеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздеев Василий
Смерть
Неизвестно