Поздеева (Гогина) Капиталина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева (Гогина) Капиталина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гогин Иван Эрнестович

Мать: Гогина Варвара

Рождение ребёнка
05.01.1941

Сын: Поздеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поздеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабурова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Поздеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Василий

Смерть
Неизвестно
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