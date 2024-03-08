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Никитина Соломония Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861

Сын: Никитин Иван Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1869 ст.

Сын: Никитин Иван Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

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