Никитина Соломония Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
06.05.1869 ст.
Отец ребёнка: Никитин Егор Трофимович
Смерть
Неизвестно