Белевцов Игорь Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.2013
Сын: Белевцов Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Белевцова (Гончарова) Алена Викторовна
Рождение ребёнка
26.01.2022
Мать ребёнка: Белевцова (Гончарова) Алена Викторовна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)