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Белевцов Игорь Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белевцова (Гончарова) Алена Викторовна

Рождение ребёнка
15.08.2013

Сын: Белевцов Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Белевцова (Гончарова) Алена Викторовна

Рождение ребёнка
26.01.2022

Сын: Белевцов Роман Игореввич

Мать ребёнка: Белевцова (Гончарова) Алена Викторовна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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