Сергеева Галина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения26.09.1949
Дата смерти09.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1972
Сын: Сергеев Валерий Евгеньевич
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Борисович
Рождение ребёнка
26.07.1974
Дочь: Сергеева Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Борисович
Смерть
09.09.2001