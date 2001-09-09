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Сергеева Галина Валентиновна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1949

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Сергеев Валерий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1974

Дочь: Сергеева Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
09.09.2001

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