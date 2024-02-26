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Шитой Григорий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Мать: Шитой Алена Филиппова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Катерина Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марфа Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шитой Иван Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Шитой Семен Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шитой Степан Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитой Ирина Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1795
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