Шитой Григорий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Катерина Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марфа Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Шитой Иван Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Шитой Семен Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Шитой Степан Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Ирина Васильева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1795