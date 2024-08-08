Павлов Онисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти21.09.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.09.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от водянки