Павлов Онисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Онисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

21.09.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Языково, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.09.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от водянки

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