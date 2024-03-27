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Меняев Аббяс

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Аббясев Шамсетдин

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Аббясев Абдулнасыр

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Аббясев Абдулсаттар

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Манаев Бикташ Аббясев

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Худайкун

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясев Сайфульмулюк

Мать ребёнка: Минявир

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минявир

Смерть
Неизвестно
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