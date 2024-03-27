Меняев Аббяс
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Аббясев Шамсетдин
Мать ребёнка: Минявир
Рождение ребёнка
1771
Сын: Аббясев Абдулнасыр
Мать ребёнка: Минявир
Рождение ребёнка
1773
Сын: Аббясев Абдулсаттар
Мать ребёнка: Минявир
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Минявир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Худайкун
Мать ребёнка: Минявир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аббясев Сайфульмулюк
Мать ребёнка: Минявир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минявир
Смерть
Неизвестно