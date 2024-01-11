Шрамко Виталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1971
Рождение ребёнка
06.12.2000
Дочь: Калинина Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
03.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Витальевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна