Шрамко Виталий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамко Виталий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1971

Отец: Шрамко Григорий Григорьевич

Мать: Шрамко Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.2000

Дочь: Калинина Елизавета Витальевна

Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Витальевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамко Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Шрамко Наталья Владимировна

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