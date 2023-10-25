Фартыгин Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФартыгин Максим Андреевич

Фартыгин Максим Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1986

Отец: Фартыгин Андрей Анатольевич

Мать: Фартыгина Галина Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close