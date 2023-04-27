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Вислогузова Галина Александровна

Место рождения

Малая Уря, Канского района, Красноярского края

Дата рождения

25.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1968

Отец: Вислогузов Александр Нестерович

Мать: Вислогузова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубович Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Голубович Виталий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубович Виталий Витальевич

Рождение ребёнка
24.03.1988

Сын: Голубович Александр Витальевич

Отец ребёнка: Голубович Виталий Витальевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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