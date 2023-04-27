Вислогузова Галина Александровна
Место рожденияМалая Уря, Канского района, Красноярского края
Дата рождения25.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубович Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Голубович Виталий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1988
Сын: Голубович Александр Витальевич
Отец ребёнка: Голубович Виталий Витальевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край