Лихачёв Дмитрий Макарович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1760 и 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лихачёва Мария Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Мать ребёнка: Лихачёва Мария Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно