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Лихачёв Дмитрий Макарович

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1760 и 1761

Пол

Мужской

Отец

Между 1738 и 1739 г.р.

Мать

Между 1732 и 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761

Отец: Лихачёв Макар Васильевич

Мать: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лихачёва Мария Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Лихачёв Потап Дмитриевич

Мать ребёнка: Лихачёва Мария Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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