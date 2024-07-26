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Кожевников Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.2005

Сын: Кожевников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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