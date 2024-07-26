Кожевников Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмелева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.2005
Сын: Кожевников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно