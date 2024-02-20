Cергей Никитич 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Cергей Никитич

Автор
НД
Данченко Н.

мужской, родился 1767, Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Супруги
Татьяна Акимовна1767 г.р.
Дети
Григорий1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Акимовна

Бракосочетание
01.11.1786

Жена: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Татьяна Акимовна

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Смерть
Неизвестно

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