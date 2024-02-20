Cергей Никитич
мужской, родился 1767, Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
Супруги
Татьяна Акимовна1767 г.р.
Дети
Григорий1787 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Акимовна
Бракосочетание
01.11.1786
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Татьяна Акимовна
Смерть
Неизвестно