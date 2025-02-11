Никифор Потапов 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Потапов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Потап Гаврилов1797 г.р.
Супруги
Агафья Фёдорова1824 г.р.
Дети
Иван Никифоров1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Потап Гаврилов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Фёдорова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Агафья Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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