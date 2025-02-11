Никифор Потапов
мужской, родился 1825, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПотап Гаврилов1797 г.р.
Супруги
Агафья Фёдорова1824 г.р.
Дети
Иван Никифоров1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Потап Гаврилов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Фёдорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Агафья Фёдорова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно