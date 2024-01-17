(Баранова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1914 ст.
Дата смерти28.10.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914 ст.
Отец: Баранов Степан Петрович
Мать: Баранова Мария Ивановна
Запись №105 Крестьянин Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания (из дома... Показать все
Крещение
22.06.1914 ст.
Восприемниками были крестьянин той же деревни Хотебцова Степан Петров Антонов и крестьянина Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Папина (жена) Акуилина Петрова Корзинова ... Показать все
Смерть
28.10.1915 ст.
Причина смерти: от врожденной слабости
Похороны
30.10.1915 ст.
Отпевание: Вознесенская у Серпуховских ворот церковь