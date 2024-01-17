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(Баранова) Евдокия Степановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.06.1914 ст.

Дата смерти

28.10.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914 ст.

Отец: Баранов Степан Петрович

Мать: Баранова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Запись №105 Крестьянин Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания (из дома... Показать все
Крещение
22.06.1914 ст.
Восприемниками были крестьянин той же деревни Хотебцова Степан Петров Антонов и крестьянина Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Папина (жена) Акуилина Петрова Корзинова ... Показать все
Смерть
28.10.1915 ст.
Причина смерти: от врожденной слабости
Похороны
30.10.1915 ст.
Отпевание: Вознесенская у Серпуховских ворот церковь

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