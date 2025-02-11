Побежимова (Полянская) Елизавета (Прасковья) Ивановна
женский, родилась 1857, Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Побежимов Леонтий Карпович1858 г.р.
Дети
Побежимов Карп Леонтьевич17.10.1878 г.р.
Побежимов Фёдор Леонтьевич17.02.1887 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
05.02.1875
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1878
Сын: Побежимов Карп Леонтьевич
Отец ребёнка: Побежимов Леонтий Карпович
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1887
Сын: Побежимов Фёдор Леонтьевич
Отец ребёнка: Побежимов Леонтий Карпович
Смерть
Неизвестно