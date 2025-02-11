Побежимова (Полянская) Елизавета (Прасковья) Ивановна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Побежимова (Полянская) Елизавета (Прасковья) Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Побежимов Леонтий Карпович1858 г.р.
Дети
Побежимов Карп Леонтьевич17.10.1878 г.р.
Побежимов Фёдор Леонтьевич17.02.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Побежимов Леонтий Карпович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.10.1878

Сын: Побежимов Карп Леонтьевич

Отец ребёнка: Побежимов Леонтий Карпович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.02.1887

Сын: Побежимов Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Побежимов Леонтий Карпович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.