Чумакова Приёмная (Толкачёва) Вера
Место рождения
Дата рождения06.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916
Упоминание
Неизвестно
ГАВО, фонд 339, опись 80 Метрическая книга Успенской церкви слободы Рудни Камышинского уезда Саратовской губернии за 1887 год, лист 73 | ГАВО, фонд 339, опись 80 Метрическая книга Успенской церкви сло... Показать все
Смерть
Неизвестно