Чумакова Приёмная (Толкачёва) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Приёмная (Толкачёва) Вера

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

06.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО, фонд 339, опись 80 Метрическая книга Успенской церкви слободы Рудни Камышинского уезда Саратовской губернии за 1887 год, лист 73 | ГАВО, фонд 339, опись 80 Метрическая книга Успенской церкви сло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
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