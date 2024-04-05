Jankowski Andrzej Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jankowski Andrzej

Место рождения

Chrzcianka/Lubiel

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Около 10.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Jankowski Stanisław

Мать: Jankowska (Iwańska) Zofia

Chrzcianka/Lubiel
Бракосочетание
18.02.1889

Жена: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Przetycz/Długosiodło akt 26/1889
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Rudnicka (Jankowska) Julianna

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Chrzczanka/Lubiel akt 105/1890
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Jankowski Antoni

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 98/1894
Рождение ребёнка
25.03.1897

Сын: Jankowski Stanisław

Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia

Długosiodło akt 83/1897
Смерть
Около 10.08.1899

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