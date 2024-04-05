Jankowski Andrzej
Место рожденияChrzcianka/Lubiel
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиОколо 10.08.1899
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Jankowski Stanisław
Chrzcianka/Lubiel
Бракосочетание
18.02.1889
Przetycz/Długosiodło akt 26/1889
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Rudnicka (Jankowska) Julianna
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Chrzczanka/Lubiel akt 105/1890
Рождение ребёнка
27.03.1894
Сын: Jankowski Antoni
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Długosiodło akt 98/1894
Рождение ребёнка
25.03.1897
Сын: Jankowski Stanisław
Мать ребёнка: Jankowska,Brejnak (Piórkowska) Rozalia
Długosiodło akt 83/1897
Смерть
Около 10.08.1899