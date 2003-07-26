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Герасимова Полина Юрьевна
Герасимова Полина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.2003
Пол
Женский
Отец
Герасимов Юрий Михайлович
1974 г.р.
Мать
Чубукова Надежда Федоровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2003
Отец:
Герасимов Юрий Михайлович
Мать:
Чубукова Надежда Федоровна
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