Овсепян Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсепян Наталия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1992

Отец: Митрофанов Сергей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсепян Балабек Эдуардович

Рождение ребёнка
09.09.2011

Сын: Овсепян Артем Балабекович

Отец ребёнка: Овсепян Балабек Эдуардович

Рождение ребёнка
18.03.2020

Дочь: Овсепян Эмилия Балабековна

Отец ребёнка: Овсепян Балабек Эдуардович

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