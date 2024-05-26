Овсепян Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1992
Отец: Митрофанов Сергей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.2011
Сын: Овсепян Артем Балабекович
Отец ребёнка: Овсепян Балабек Эдуардович
Рождение ребёнка
18.03.2020
Дочь: Овсепян Эмилия Балабековна
Отец ребёнка: Овсепян Балабек Эдуардович