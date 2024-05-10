Ган (Демчинская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1890
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | https://otkudarodom.ua/ru/demchinskiy-pyotr-lvovich | 4. Причислены по определениям Депутатскаго Собрания: 3 сентября 1828 года дети поруч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/?t=63888&st=0 | Демчинский Петр Львович - 177х г.р, отставной поручик жительствующий в Изюмском уезде (Харьковской, Слободско... Показать все
Упоминание
Неизвестно
«Родовод» | Моногоязычное генеалогическое древо. Интернет-проект. | https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1171914
Восприемник
02.02.1851 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Август Людвигович (Львович) Монвиж-Монтвид
Смерть
1890