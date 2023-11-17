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Алексеева Варвара Евграфовна
Алексеева Варвара Евграфовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1913
Пол
Женский
Отец
Алексеев Евграф Федорович
Мать
Алексеева Ефросинья Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913
Отец:
Алексеев Евграф Федорович
Мать:
Алексеева Ефросинья Яковлевна
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