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Алексеева Варвара Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913

Отец: Алексеев Евграф Федорович

Мать: Алексеева Ефросинья Яковлевна

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