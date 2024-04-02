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Сонин Никита Антонович
Сонин Никита Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2011
Пол
Мужской
Отец
Сонин Антон Михайлович
1983 г.р.
Мать
Сонина (Пьянкова) Татьяна Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Сонин Антон Михайлович
Мать:
Сонина Татьяна Викторовна
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