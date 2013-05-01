Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна

Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.10.1935

Дата смерти

?.05.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935

Отец: Рахимов Яппар Насырович

Мать: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Рождение ребёнка
21.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Ахат Ахмадуллович

Смерть
?.05.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.