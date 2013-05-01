Сагитова (Рахимова) Наиля Яппаровна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения01.10.1935
Дата смерти?.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1959
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
21.07.1969
Смерть
?.05.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно