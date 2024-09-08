Кривенцова (Алексеевская) Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеевский Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенцов Кондратий Трофимов
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенцов Никита Трофимов
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кривенцов Степан Трофимов
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов
Смерть
Неизвестно