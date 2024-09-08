Кривенцова (Алексеевская) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова (Алексеевская) Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеевский Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенцов Кондратий Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенцов Никита Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенцов Яков Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Трофим Антонов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кривенцов Степан Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кривенцов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кривенцов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Кривенцов Трофим Антонов

Смерть
Неизвестно

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