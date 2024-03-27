Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Зайнагабдинов Исхак
Мать: Зайнагабдинова Халимзада
Рождение ребёнка
1864
Сын: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зайнагабдинов Галимулла Ахмедуллович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?
Смерть
Неизвестно