Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зайнагабдинов Исхак

Мать: Зайнагабдинова Халимзада

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Зайнагабдинов Галимулла Ахмедуллович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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