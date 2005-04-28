Родионов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1950
Дата смерти28.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова (Ищук) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
28.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова (Ищук) Надежда Александровна
Смерть
28.04.2005
Шаховская, Шаховская, Московская область
Похороны
Неизвестно