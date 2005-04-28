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Родионов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1950

Дата смерти

28.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова (Ищук) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова (Ищук) Надежда Александровна

Смерть
28.04.2005
Шаховская, Шаховская, Московская область
Похороны
Неизвестно

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