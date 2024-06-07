Махин Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМахин Пётр

Махин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

х. Ляпичево
Смерть
Неизвестно

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