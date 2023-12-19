Ежова (Бояршина) Александра Федорова
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1887 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Федор Трофимов Ежов
Рождение ребёнка
17.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Ежова Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.
Сын: Ежов Федор Григорьев
Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов
Рождение ребёнка
03.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов
Рождение ребёнка
06.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1897 ст.
Сын: Ежов Петр Григорьев
Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов
Смерть
Неизвестно