Ежова (Бояршина) Александра Федорова 1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ежова (Бояршина) Александра Федорова

Место рождения

Сосновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Бракосочетание
29.05.1887 ст.

Муж: Ежов Григорий Филипов

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Федор Трофимов Ежов
Рождение ребёнка
17.01.1889 ст.

Дочь: Ежова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Ежова Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.02.1891 ст.

Сын: Ежов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
03.07.1892 ст.

Сын: Ежов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
09.07.1893 ст.

Сын: Ежов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.01.1895 ст.

Дочь: Ежова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.01.1897 ст.

Сын: Ежов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Ежов Григорий Филипов

Сосновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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