Кудрявенко Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявенко Любовь Алексеевна

Кудрявенко Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955

Отец: не указан

Мать: Каракова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1981

Дочь: Кудрявенко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Кудрявенко Иван Александрович

Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.