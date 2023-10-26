Кудрявенко Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1955
Отец: не указан
Мать: Каракова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1981
Дочь: Кудрявенко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Кудрявенко Иван Александрович
Отец ребёнка: Кудрявенко Александр Иванович