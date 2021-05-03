Гнусин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гнусин Матвей Александрович
Мать ребёнка: Гнусина Агафья Павловна
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гнусин Антон Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Дубровская (Гнусина) Афанасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Смирных (Гнусина) Анисья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно