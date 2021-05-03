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Гнусин Александр Алексеевич

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Место рождения

Дронова, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гнусин Алексей Григорьевич

Мать: Гнусина Парасковья Алексеевна

Дронова, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гнусин Матвей Александрович

Мать ребёнка: Гнусина Агафья Павловна

Дронова, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Гнусина (Хохлова) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гнусин Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Дубровская (Гнусина) Афанасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Смирных (Гнусина) Анисья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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