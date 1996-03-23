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Янченко Константин Владимирович
Янченко Константин Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1996
Пол
Мужской
Отец
Янченко Владимир Александрович
1972 г.р.
Мать
Янченко Оксана Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1996
Отец:
Янченко Владимир Александрович
Мать:
Янченко Оксана Анатольевна
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