Горбунова (Кезина) Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кезина) Ирина Тимофеева

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Кезин Тимофей Козьмин

Мать: Кезина Евдокия Федорова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1798 ст.

Муж: Горбунов Андрей Лазарев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1800 ст.

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1802

Сын: Горбунов Петр Андреев

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Горбунов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Соколова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1806

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
20.09.1807

Дочь: Евфросинья Андреева

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев

Смерть
Неизвестно
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