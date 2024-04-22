Горбунова (Кезина) Ирина Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Кезин Тимофей Козьмин
Мать: Кезина Евдокия Федорова
Бракосочетание
22.01.1798 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1800 ст.
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
24.08.1802
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Соколова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
01.04.1806
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
20.09.1807
Дочь: Евфросинья Андреева
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Лазарев
Смерть
Неизвестно