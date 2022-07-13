Николай Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Николаев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хлынов Яков Николаев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно