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Николай Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Григорей Гришкин Княска Гришкин/Дмитриев

Мать: Аграфена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хлынов Гаврила Николаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Николаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Хлынов Филип Николаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Хлынов Яков Николаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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