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Леонтьев Захар Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Леонтьев Григорий Козьмин

Мать: Леонтьева Татьяна Данилова

5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
24.10.1811

Сын: Леонтьев Нестер Захаров

Мать ребёнка: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 октября 1811 года деревни ожогиной у крестьянина Захара Леонтьева сын Нестер Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское Неделя в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Леонтьев Степан Захаров

Мать ребёнка: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Смерть
Неизвестно
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