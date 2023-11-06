Леонтьев Захар Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1777
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
24.10.1811
24 октября 1811 года деревни ожогиной у крестьянина Захара Леонтьева сын Нестер Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское Неделя в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
1811
1 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Смерть
Неизвестно