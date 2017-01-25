Лисименко Владимир Алексеевич
Место рожденияг. Омск
Дата рождения17.08.1960
Дата смерти25.01.2017
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2017