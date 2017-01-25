Лисименко Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисименко Владимир Алексеевич

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

17.08.1960

Дата смерти

25.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960

Отец: Лисименко Алексей

Мать: Лисименко (Алгазина) Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2017

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