Демидова (Ермолова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Ермолова) Галина Александровна

Демидова (Ермолова) Галина Александровна

Место рождения

село Б. Жоково, Б. Коровинский р-он, Рязанская область

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

12.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Ермолов Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: Хохулина (Демидова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.06.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен Дмитров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.