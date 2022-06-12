Демидова (Ермолова) Галина Александровна
Место рождениясело Б. Жоково, Б. Коровинский р-он, Рязанская область
Дата рождения17.02.1932
Дата смерти12.06.2022
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
Отец: Ермолов Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1953
Дочь: Хохулина (Демидова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.2022
Похоронен Дмитров