Трофим Евсеев
мужской, родился 1802, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕвсейНеизвестно г.р.
Супруги
Агафья Михайлова1802 г.р.
Дети
Иван Трофимова1834 г.р.
Иван Трофимов1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Евсей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Трофимова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Место жительства
1850
Смерть
1857
Место жительства
1858