Трофим Евсеев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофим Евсеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ЕвсейНеизвестно г.р.
Супруги
Агафья Михайлова1802 г.р.
Дети
Иван Трофимова1834 г.р.
Иван Трофимов1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Евсей

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Трофимова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Смерть
1857
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

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