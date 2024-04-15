Юрзанов Иван
Место рожденияПетропавловское
Дата рождения08.06.1904
Дата смерти18.09.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1904
Отец: Юрзанов Федор
Свидетельство о рождении II-ЭЛ №227763 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивановна) Таисия
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Награда
Неизвестно
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домраче... Показать все
Образование
С 1913 по 1916
Начальное | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1, графа «Образование» | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | л. 2 «Ли... Показать все
Работа или профессия
С ?.05.1916 по ?.01.1929
Работа в хозяйстве отца | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Бракосочетание
Между 1922 и 1927
Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району volsk@@saratovzags.ru | 10 ноября, 15:21 | Здравствуйте! По Вашему запросу сообщаем, что записи акта о заключении брака на Юрзанова И.Ф и Назарову А.Е. в о... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Сын: Иванович Александр
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Похозяйственная книга №2 основных производственных показателей хозяйств колхозников с. Куликовка на 1940, 1941, 1942 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 89-90
Рождение ребёнка
До 1929
Дочь: (Ивановна) Юлия
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Работа или профессия
С ?.01.1929 по ?.12.1929
Работа в своем хозяйстве | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Юрзанов Василий
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Работа или профессия
С ?.12.1929 по ?.04.1932
Колхозник | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.12.1936
Машинист МК-1100 | МК-1100 - молотилка | https://proza.ru/2015/12/05/1184 | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домра... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1932
Сын: Юрзанов Виктор
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Ивановна) Валентина
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Аникеева (Юрзанова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Мария Ивановна родилась 7 ноября, но в свидетельстве о рождении и аттестате зрелости фигурирует дата 17 ноября. Об этом никто никогда не говорил, и даже родные дочери не знали об этом факте.
Образование
С ?.12.1936 по ?.07.1937
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Курсант школы Комбайнеров | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Работа или профессия
С ?.07.1937 по ?.12.1950
Комбайнер | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Рождение ребёнка
15.09.1940
Сын: Юрзанов Анатолий
Мать ребёнка: Ефимовна, Юрзанова (Ефимовна) Анна
Работа или профессия
С ?.12.1950 по ?.06.1951
Председатель колхоза | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Работа или профессия
С ?.06.1951 по ?.02.1952
Колхозник | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Работа или профессия
С ?.02.1952 по ?.03.1955
Заместитель председателя колхоза | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту ... Показать все
Работа или профессия
С ?.03.1955 по ?.08.1955
Колхозник | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по учёту кадров»
Работа или профессия
С ?.08.1955 по ?.03.1960
Заведующий животноводческой фермы №2 | Личное дело номенклатурного работника Вольского райкома КПСС Саратовской области Юрзанова И.Ф. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 об. «Личный листок по уч... Показать все
Работа или профессия
С 30.03.1960 по 10.06.1964
Рабочий на отделении №5 | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3; зап. от 30.03.1960 | стр. 2-3; зап. от 10.06.1964
Награда
10.04.1970
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» | Удостоверение к юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени... Показать все
Смерть
18.09.1992
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность. Атеросклеротический кардиосклероз. Генерализованный атеросклероз | Свидетельство о смерти III-РУ №441454 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
После 18.09.1992