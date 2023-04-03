Хазанов Пиня (Павел) Шмулиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазанов Пиня (Павел) Шмулиевич

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Кузьмоловский, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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