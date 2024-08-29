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Захарова Агафья

Место рождения

Рогашино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогашино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
15.02.1880 ст.

Муж: Емельянов Иван

Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.

Сын: Иванов Федор

Отец ребёнка: Емельянов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Дочь: Иванова Матрона

Отец ребёнка: Емельянов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.12.1888 ст.

Сын: Иванов Савва

Отец ребёнка: Емельянов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Сын: Иванов Ларион

Отец ребёнка: Емельянов Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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