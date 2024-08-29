Захарова Агафья
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1880 ст.
Муж: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
19.05.1884 ст.
Сын: Иванов Федор
Отец ребёнка: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Дочь: Иванова Матрона
Отец ребёнка: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
02.12.1888 ст.
Сын: Иванов Савва
Отец ребёнка: Емельянов Иван
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Сын: Иванов Ларион
Отец ребёнка: Емельянов Иван
Смерть
Неизвестно