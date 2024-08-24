Самуйлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Никита
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
30.05.1842 ст.
Дочь: Николаева Акилина
Отец ребёнка: Васильев Николай
Основание: ф.48 ч.1 д.1870 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
24.12.1847 ст.
Дочь: Николаева Татьяна
Отец ребёнка: Васильев Николай
Основание: ГАСО ф.48 ч.1 д.2168 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1853 ст.
Дочь: Николаева Пелагея
Отец ребёнка: Васильев Николай
Смерть
Неизвестно