Самуйлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Никита

Отец ребёнка: Васильев Николай

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1842 ст.

Дочь: Николаева Акилина

Отец ребёнка: Васильев Николай

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Основание: ф.48 ч.1 д.1870 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.

Сын: Николаев Лука (Лукиан)

Отец ребёнка: Васильев Николай

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1847 ст.

Дочь: Николаева Татьяна

Отец ребёнка: Васильев Николай

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Основание: ГАСО ф.48 ч.1 д.2168 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1853 ст.

Дочь: Николаева Пелагея

Отец ребёнка: Васильев Николай

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно

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