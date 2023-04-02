Федяков Андрей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Федяков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1911
ГАСО ф6 о17 7 февраля 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков,православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шаламовой крестьянская дочь Татиана Димитриева Мальцева, п... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1912
Дочь: Федякова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева
ГАСО ф6 о17 28-29 февраля 1912г Евдокия Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иулиа... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Федякова Александра Андреева
Мать ребёнка: Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева
ГАСО ф6 о17 23-24 апреля 1913г Александра Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иул... Показать все
Смерть
Неизвестно