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Федяков Андрей Дмитриев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Федяков Дмитрий

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 7 февраля 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков,православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шаламовой крестьянская дочь Татиана Димитриева Мальцева, п... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1912

Дочь: Федякова Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-29 февраля 1912г Евдокия Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иулиа... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Федякова Александра Андреева

Мать ребёнка: Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-24 апреля 1913г Александра Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иул... Показать все
Смерть
Неизвестно

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