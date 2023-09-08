Danielsohn Michel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Apsit (Danielsohn) Anna Emilie
Мать ребёнка: Danielsohn (Franz) Anna
Сигулда, Siguldas novads
Родилась на мызе Кроненберг рядом с Сигулдой. МК за 1864 год не сохранились. На 1858 год родители женаты, живут в Кроненберге. Отцу 29 лет, матери 23 года, других детей на 1858 год не записано. Но в р... Показать все
Смерть
После 1904