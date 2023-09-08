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Danielsohn Michel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Apsit (Danielsohn) Anna Emilie

Мать ребёнка: Danielsohn (Franz) Anna

Сигулда, Siguldas novads
Родилась на мызе Кроненберг рядом с Сигулдой. МК за 1864 год не сохранились. На 1858 год родители женаты, живут в Кроненберге. Отцу 29 лет, матери 23 года, других детей на 1858 год не записано. Но в р... Показать все
Смерть
После 1904

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